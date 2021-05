Mila Colonna | Secondo Natura | “Una mela è diversa da…”

(Di lunedì 3 maggio 2021)è autrice del libroedito da Santelli Editore. Abbiamo avuto il piacere di intervistarla in merito., SecondaNel libro lei sostiene che la genuinità di un prodotto non è legata al canone estetico convenzionale: il prodotto appare brutto ma questo aspetto è indice di genuinità. Quale prodotto,lei, rispecchia al meglio questo canone alternativo? Le mele, ad esempio. UnaGolden coltivata in regime di agricoltura biologica è benda come appare abitualmente sui banchi del supermercato: è più piccola e ‘imperfetta’, spesso ammaccata da uccelli o insetti, con venature verdi e marroni, se a giusta maturazione. Assomiglia quasi più ad una ...

zazoomblog : Mila Colonna Seconda Natura: “Una mela è diversa da…” - #Colonna #Seconda #Natura: #diversa -

Ultime Notizie dalla rete : Mila Colonna

Altranotizia

Non possiamo poi dimenticare che l'associazionismo sportivo rappresenta la terzacentrale ... pari a 825euro, ottenute attraverso il bando nazionale Italia City Branding che ha visto la ......ai tempi del Coronavirus' coinvolse 122 associazioni e i loro video hanno generato oltre 400...ha realizzato per il lancio del videocontest questa 'copertina' vimeo.com/539591916 e la...Secondo il rapporto (in allegato) sulla prima ricognizione “Mercato e caratteristiche dei dispositivi di ricarica per veicoli elettrici”, appena pubblicato dall’Autorità di regolazione per energia ret ...Sono stati censiti 225 modelli: dalle wallbox casalinghe alle colonnine stradali I prezzi spaziano dai 700 euro a oltre 80 mila euro per le ricariche ultra veloci e professionali Sono 225 i modelli di ...