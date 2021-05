Migranti: superati 10mila arrivi in Italia nel 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) Superata quota 10mila arrivi di Migranti nel 2021 in Italia. L'aggiornamento del Viminale indica 10.107 sbarcati dall'1 gennaio fino a questa mattina; a questi vanno poi aggiunti i 455 a bordo della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Superata quotadinelin. L'aggiornamento del Viminale indica 10.107 sbarcati dall'1 gennaio fino a questa mattina; a questi vanno poi aggiunti i 455 a bordo della ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti superati Migranti: superati 10mila arrivi in Italia nel 2021 Superata quota 10mila arrivi di migranti nel 2021 in Italia. L'aggiornamento del Viminale indica 10.107 sbarcati dall'1 gennaio fino a questa mattina; a questi vanno poi aggiunti i 455 a bordo della Sea Watch 4 diretta verso Trapani.

mentre prosegue spedita la campagna di vaccinazione anti - Covid, che ieri ha visto superati i 20 ... Read More News Migranti, sbarchi a raffica a Lampedusa: 532 persone poche ore 1 Maggio 2021

Roma, 3 maggio 2021 - Sono online i nuovi Rapporti annuali sulle comunità migranti in Italia, curati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle p ...

Superata quota 10mila arrivi di migranti nel 2021 in Italia. L'aggiornamento del Viminale indica 10.107 sbarcati dall'1 gennaio fino a questa mattina; a questi vanno poi aggiunti i 455 a bordo della Sea Watch 4 diretta verso Trapani.