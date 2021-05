Migranti: Meloni, delirante idea accoglierne 1 milione (Di lunedì 3 maggio 2021) "Piano nascite? Incentivi per la natalità? Ma no, per l'idolo dei radical chic Saviano per ripopolare il Sud bisogna accogliere un milione di immigrati. delirante". Lo scrive su Facebook il presidente ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 3 maggio 2021) "Piano nascite? Incentivi per la natalità? Ma no, per l'idolo dei radical chic Saviano per ripopolare il Sud bisogna accogliere undi immigrati.". Lo scrive su Facebook il presidente ...

fisco24_info : Saviano e l'intervista a Libération, ira Meloni e Salvini: Le parole dello scrittore sui migranti nel mirino del ce… - RadioItaliaIRIB : Italia. Migranti: Meloni, delirante idea accoglierne 1 milione - AppostaMi : La #Pesciarola fa proprio schifo. - plx_1979 : @LegaSalvini Non vedo L ora che la meloni faccia una proposta di legge anti migranti per vederti votare contro e pr… - giornaleradiofm : Migranti: Meloni, delirante idea accoglierne 1 milione: (ANSA) - ROMA, 03 MAG - 'Piano nascite? Incentivi per la na… -