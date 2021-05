Migranti: 11 morti al largo della Libia, oltre 600 solo nel 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) commenta Salgono a oltre 600 le vittime del Mediterraneo registrate da inizio anno. Secondo quanto riportato dall'Organizzazione internazionale per i Migranti (Oim) 11 persone hanno perso la vita nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 maggio 2021) commenta Salgono a600 le vittime del Mediterraneo registrate da inizio anno. Secondo quanto riportato dall'Organizzazione internazionale per i(Oim) 11 persone hanno perso la vita nel ...

Agenzia_Ansa : Cinquanta migranti, fra cui alcuni egiziani, sono morti al largo della Libia in seguito al naufragio dell'imbarcazi… - RaiNews : L'agenzia Onu per i rifugiati: 'Oltre 700 #migranti riportati in Libia in detenzione arbitraria in pochi giorni' - Tg3web : Sarebbero almeno cinquanta i migranti morti nel naufragio di un barcone affondato al largo della Libia. - vinoalvino : Da gennaio oltre diecimila invasori.. Con il consenso di Salvini. Servo di Draghi - pepo1913 : RT @CentroAstalli: 50 #migranti morti in mare. Ripamonti: contrastiamo l'indifferenza facendo da #scortamediatica alle vittime. Comunichiam… -