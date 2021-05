Michele Bravi: “Le parole sono importanti quanto le intenzioni” (Di lunedì 3 maggio 2021) Felicissima sera di Pio e Amedeo è stato un incredibile successo (in parte) annunciato. E la scena finale, con tutti i lavoratori dello spettacolo, dai ballerini, ai tecnici, dai costumisti ai cameraman, sul palco, a ricevere l’applauso del pubblico e l’abbraccio degli stessi Pio e Amedeo, è stata forse la cosa più bella, emozionante e riuscita. Di sicuro, quella che ha messo d’accordo tutti. Un po’ meno il monologo sulla necessità di sdoganare il politically correct, che ha messo il bavaglio a qualunque parola, ritenuta ormai offensiva. “Non è la parola che conta, ma l’intenzione con la quale si usa” ha ribadito il duo. Suggerendo a chi subisce insulti di “ridere in faccia” a chi le usa con l’intento di offendere. Ma all’indomani della puntata si sono levate non poche voci contrarie alle loro considerazioni. Soprattutto da parte di chi ha vissuto sulla propria pelle ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 maggio 2021) Felicissima sera di Pio e Amedeo è stato un incredibile successo (in parte) annunciato. E la scena finale, con tutti i lavoratori dello spettacolo, dai ballerini, ai tecnici, dai costumisti ai cameraman, sul palco, a ricevere l’applauso del pubblico e l’abbraccio degli stessi Pio e Amedeo, è stata forse la cosa più bella, emozionante e riuscita. Di sicuro, quella che ha messo d’accordo tutti. Un po’ meno il monologo sulla necessità di sdoganare il politically correct, che ha messo il bavaglio a qualunque parola, ritenuta ormai offensiva. “Non è la parola che conta, ma l’intenzione con la quale si usa” ha ribadito il duo. Suggerendo a chi subisce insulti di “ridere in faccia” a chi le usa con l’intento di offendere. Ma all’indomani della puntata silevate non poche voci contrarie alle loro considerazioni. Soprattutto da parte di chi ha vissuto sulla propria pelle ...

