“Mia mamma, 93 anni, convocata a Mapello per il vaccino: però non c’era nessuno” (Di lunedì 3 maggio 2021) Sabato 1 maggio per la signora Anna Maria, 93 anni e con una disabilità, si sarebbe trattata della sua prima dose di vaccino: convocata per le 11.06 al centro commerciale di Mapello, è arrivata puntualissima insieme alla figlia Emanuela ma, con grande sorpresa, non c’era alcun operatore pronto a riceverle. A denunciare il fatto sono le stesse protagoniste della vicenda che sul cellulare hanno ancora il messaggio di convocazione: “Regione Lombardia le ricorda di presentarsi il 1/5/2021 ore 11:06 presso il centro vaccinale di via Strada Regia, 4 – Centro commerciale di Mapello, per la vaccinazione anti-COVID-19 con il numero di richiesta adesione **********. Nel caso sia già stato contattato per la vaccinazione dalla Struttura Ospedaliera che la sta seguendo La preghiamo di ignorare ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 maggio 2021) Sabato 1 maggio per la signora Anna Maria, 93e con una disabilità, si sarebbe trattata della sua prima dose diper le 11.06 al centro commerciale di, è arrivata puntualissima insieme alla figlia Emanuela ma, con grande sorpresa, nonalcun operatore pronto a riceverle. A denunciare il fatto sono le stesse protagoniste della vicenda che sul cellulare hanno ancora il messaggio di convocazione: “Regione Lombardia le ricorda di presentarsi il 1/5/2021 ore 11:06 presso il centro vaccinale di via Strada Regia, 4 – Centro commerciale di, per la vaccinazione anti-COVID-19 con il numero di richiesta adesione **********. Nel caso sia già stato contattato per la vaccinazione dalla Struttura Ospedaliera che la sta seguendo La preghiamo di ignorare ...

MetaErmal : @Fedez dimostra di saper suonare benissimo! Come gliele ha suonate mamma mia! #fedez ???? - PBPcalcio : Ogni volta che lo vedo... mamma mia @jksheva7 a @chetempochefa ?? - matteosalvinimi : 'La mia proposta è quella di iniziare a contare i neonati. Auguri a mamma e papà'. Bellissimo messaggio del profess… - hanoot_hanoot : @pinksparklerr mamma mia - 76ersPride : Mamma mia Harris che pianto oggi. Tra lui e Simmons in attacco giochiamo con due in meno. -