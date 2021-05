Mettono la sua azienda all’asta, imprenditore minaccia il suicidio davanti al Comune (Di lunedì 3 maggio 2021) Un’altra brutta notizia arriva dal mondo dell’imprenditoria italiana. Stavolta siamo a Catania e, per fortuna, non si è consumata l’ennesima tragedia. Un imprenditore di 66 anni della provincia etnea ha minacciato di suicidarsi lanciandosi dal cestello di un camion, posteggiato in via Etna, davanti un ingresso laterale del Municipio di Catania, per bloccare la vendita all’asta di un suo capannone dove ha sede la sua attività.



Come riporta lasicilia.it che ha dato la notizia, "l'asta è prevista per domani nell'ambito di una procedura fallimentare. L'uomo stamattina presto è arrivato nel centro di Catania con il camion, di sua proprietà, che ha posteggiato in via Etnea, tra le centralissime piazze Università e Duomo. È entrato nel cestello, da dove penzola una corda a "cappio", e lo ha alzato raggiungendo l'altezza ...

