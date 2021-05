Meteo Roma | previsioni per martedì 4 aprile

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 maggio 2021) Nuvolosità irregolare al mattino e poi anche al pomeriggio su tutto il territorio; condizioni di tempo stabile anche in serata sempre con molte nubi sparse. Possibili piogge in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +9°C e +20°C.Lazio:perTempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con molte nubi diffuse sia al mattino sia al pomeriggio su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni e il tempo rimarrà asciutto. Piogge in arrivo nella notte a partire dalle coste.Italia:perAl Nord: Giornata prevalentemente stabile caratterizzata da nuvolosità: al mattino cieli sereni su Liguria, Emiliagna e delta del Po, irregolarmente ...