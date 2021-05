Meteo MILANO: variabile con qualche temporale. Poi caldo estivo (Di lunedì 3 maggio 2021) Meteo MILANO.Il Meteo su MILANO sarà ancora fresco nelle ore notturne, mentre sarà mite di pomeriggio. Si potrebbero verificare addensamenti nuvolosi sino alla giornata di giovedì, con il rischio anche di qualche temporale. Il finire della settimana e l’inizio della prossima vedranno l’invasione di aria molto calda da sud, che determinerà un forte aumento della temperatura, con le prime giornate davvero calde di questa primavera. La temperatura massima salirà abbondantemente sopra 25°C. Martedì 4: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche massime 25 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. Mercoledì 5: nubi sparse. Temperatura da 11°C a 20°C. Pressione atmosferica ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 3 maggio 2021).Ilsusarà ancora fresco nelle ore notturne, mentre sarà mite di pomeriggio. Si potrebbero verificare addensamenti nuvolosi sino alla giornata di giovedì, con il rischio anche di. Il finire della settimana e l’inizio della prossima vedranno l’invasione di aria molto calda da sud, che determinerà un forte aumento della temperatura, con le prime giornate davvero calde di questa primavera. La temperatura massima salirà abbondantemente sopra 25°C. Martedì 4: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche massime 25 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. Mercoledì 5: nubi sparse. Temperatura da 11°C a 20°C. Pressione atmosferica ...

