METEO Italia. Tra sole e qualche pioggia, veloci perturbazioni (Di lunedì 3 maggio 2021) METEO SINO AL 9 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Dopo la fase METEO turbolenta del weekend, il tempo è migliorato sull’Italia grazie ad una parziale spinta da ovest di una figura di alta pressione. Non è però un anticiclone così forte e pertanto l’Italia è crocevia per ulteriori impulsi perturbati. Un primo fronte di origine africana sta transitando all’estremo Sud portando qualche pioggia tra la Calabria e la Sicilia. Il bel tempo prevale al Centro-Nord, pur con una lieve instabilità ad evoluzione diurna sui settori alpini e prealpini per effetto dell’aria fresca in quota pilotata dalla persistente presenza di una figura depressionaria sull’Europa Centro-Settentrionale. La presenza anticiclonica sul Mediterraneo sarà piuttosto blanda e non in grado di proteggere appieno ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 3 maggio 2021)SINO AL 9 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Dopo la faseturbolenta del weekend, il tempo è migliorato sull’grazie ad una parziale spinta da ovest di una figura di alta pressione. Non è però un anticiclone così forte e pertanto l’è crocevia per ulteriori impulsi perturbati. Un primo fronte di origine africana sta transitando all’estremo Sud portandotra la Calabria e la Sicilia. Il bel tempo prevale al Centro-Nord, pur con una lieve instabilità ad evoluzione diurna sui settori alpini e prealpini per effetto dell’aria fresca in quota pilotata dalla persistente presenza di una figura depressionaria sull’Europa Centro-Settentrionale. La presenza anticiclonica sul Mediterraneo sarà piuttosto blanda e non in grado di proteggere appieno ...

angiuoniluigi : RT @3BMeteo: Due perturbazioni interessano l'Italia: una all'estremo Nord ed una in risalita dal Nord Africa. Ecco le previsioni #meteo pe… - 3BMeteo : Due perturbazioni interessano l'Italia: una all'estremo Nord ed una in risalita dal Nord Africa. Ecco le prevision… - infoitinterno : Meteo, previsioni di lunedì 3 maggio: torna il sole in tutta Italia - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 03/05/2021 diramato dal @DPCgov ieri 02/05/2021… - Ossmeteobargone : RT @iconaclima: ?? Guarda come si vede bene dal satellite la nuova perturbazione che avanza sull'Italia! Nel mirino ci sono soprattutto il S… -