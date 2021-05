Meteo Italia al 18 maggio, prima ROVENTE poi pessimo (Di lunedì 3 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Ci ritroviamo dopo il primo fine settimana di maggio, un fine settimana che dal punto di vista Meteo climatico ha evidenziato quella contrapposizione di cui si parlò giorni fa, ovvero da un lato il caldo africano dall’altro lato un flusso umido sudoccidentale foriero di marcata instabilità. Contrapposizione destinata a proseguire nel corso dei prossimi giorni, tuttavia procedendo in direzione del weekend cambierà qualcosa. Un cambiamento importante, sia a livello barico europeo sia a livello di effetti sulle nostre regioni. In Europa si rivedranno depressioni oceaniche importanti, destinate ad assaltare i settori occidentali del vecchio continente e l’affondo verso la Penisola Iberica determinerà un richiamo anticiclonico nord africano. Si prospettano un’ondata di caldo che, carte alla mano, ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Ci ritroviamo dopo il primo fine settimana di, un fine settimana che dal punto di vistaclimatico ha evidenziato quella contrapposizione di cui si parlò giorni fa, ovvero da un lato il caldo africano dall’altro lato un flusso umido sudoccidentale foriero di marcata instabilità. Contrapposizione destinata a proseguire nel corso dei prossimi giorni, tuttavia procedendo in direzione del weekend cambierà qualcosa. Un cambiamento importante, sia a livello barico europeo sia a livello di effetti sulle nostre regioni. In Europa si rivedranno depressioni oceaniche importanti, destinate ad assaltare i settori occidentali del vecchio continente e l’affondo verso la Penisola Iberica determinerà un richiamo anticiclonico nord africano. Si prospettano un’ondata di caldo che, carte alla mano, ...

