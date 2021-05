Mercato italiano - Ancora segnali negativi: immatricolazioni in calo del 17% sul 2019 (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Mercato dell'auto italiano continua a lanciare segnali negativi. Ad aprile si è manifestato lo stesso trend già emerso a marzo, con un rimbalzo consistente rispetto, però, a un mese, quello del 2020, che aveva visto il sostanziale azzeramento della domanda per effetto delle misure di lockdown varate dal governo per arginare le conseguenze della prima ondata del coronavirus. In dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, lo scorso mese sono state immatricolate 145.033 autovetture, a fronte delle sole 4.295 di aprile 2020. Tuttavia, per avere un quadro della situazione più veritiero occorre fare un confronto con il periodo pre-covid: rispetto ad aprile 2019 la domanda è risultata in calo del 17,1%. Il primo quadrimestre. Ulteriori confronti mostrano quanto negativa ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 3 maggio 2021) Ildell'autocontinua a lanciare. Ad aprile si è manifestato lo stesso trend già emerso a marzo, con un rimbalzo consistente rispetto, però, a un mese, quello del 2020, che aveva visto il sostanziale azzeramento della domanda per effetto delle misure di lockdown varate dal governo per arginare le conseguenze della prima ondata del coronavirus. In dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, lo scorso mese sono state immatricolate 145.033 autovetture, a fronte delle sole 4.295 di aprile 2020. Tuttavia, per avere un quadro della situazione più veritiero occorre fare un confronto con il periodo pre-covid: rispetto ad aprilela domanda è risultata indel 17,1%. Il primo quadrimestre. Ulteriori confronti mostrano quanto negativa ...

InsuranceTrade : #Generali ancora una volta prima nella graduatoria annuale per gruppi di imprese stilata da #Ania. Sul podio… - quattroruote : Il #mercato dell'#auto italiano continua a lanciare segnali negativi. In aprile immatricolazioni in calo del 17% ri… - LukaszKort : RT @bancaditalia: #spiegatimeglio La Banca d’Italia ha realizzato un centro di #innovazione per sostenere l'evoluzione #digitale del mercat… - broby68 : Nital è distributore per il mercato italiano di DJI - VillaggioTecno : Nital è distributore per il mercato italiano di DJI -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato italiano Borsa, la Ferrari dà sprint a Piazza Affari Sul mercato secondario cala lo spread fra decennale italiano e tedesco: 104 punti base ( - 2,26%), con il tasso del Btp che chiude a +0,83%. Venerdì scorso l'agenzia Dbrs non ha apportato modifiche ...

SACE, Focus on sulla Colombia: difficoltà di ingresso, ma mercato promettente per il Made in Italy L'approfondimento ha sottolineato però che quello colombiano è un mercato "in cui entrare non è ... dopo un picco di oltre 700 milioni di euro nel 2014, l'export italiano è riuscito ad avvicinarsi a ...

Nital è distributore DJI per il mercato italiano macitynet.it un riassunto della situazione su Eni da oltre 7 settimane si è completato il movimento rialzista generatosi con la candela impulsiva daily del 9 novembre 2020 ( news pfizer) da allora l'attivita è stata puramente speculativa..in parole p ...

In navigazione con l'Olandese volante: titoli in vista ed analisi tecnica! Vol. 33 Sondaggio Borsa in Diretta TV: Ogni Lunedì alle ore 17:00 verrà trasmessa una Live di "Borsa in Diretta" nella sezione Mercato Italiano. Insieme alla diretta Live, puoi partecip ...

Sulsecondario cala lo spread fra decennalee tedesco: 104 punti base ( - 2,26%), con il tasso del Btp che chiude a +0,83%. Venerdì scorso l'agenzia Dbrs non ha apportato modifiche ...L'approfondimento ha sottolineato però che quello colombiano è un"in cui entrare non è ... dopo un picco di oltre 700 milioni di euro nel 2014, l'exportè riuscito ad avvicinarsi a ...da oltre 7 settimane si è completato il movimento rialzista generatosi con la candela impulsiva daily del 9 novembre 2020 ( news pfizer) da allora l'attivita è stata puramente speculativa..in parole p ...Sondaggio Borsa in Diretta TV: Ogni Lunedì alle ore 17:00 verrà trasmessa una Live di "Borsa in Diretta" nella sezione Mercato Italiano. Insieme alla diretta Live, puoi partecip ...