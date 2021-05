Mercato immobiliare Firenze: la riduzione dei prezzi e i nuovi progetti attraggono investitori (Di lunedì 3 maggio 2021) Firenze – Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda parte del 2020 i valori immobiliari di Firenze hanno segnalato un ribasso dello 0,4% e chiude l’anno con una contrazione dell’1,9%. Negli ultimi 10 anni il Mercato di Firenze ha dato ottimi risultati performando decisamente meglio rispetto alle altre metropoli, infatti gli immobili hanno perso solo il 14,5% del loro valore. TREND prezzi Firenze 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -6,7% -3,1% +0,1% +2,0% +2,1% +1,9% +3,4% -1,9% Sulle compravendite il 2020 chiude con una contrazione del -15,2% e con volumi pari a 4.214 transazioni. TREND COMPRAVENDITE Firenze CITTA’ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.342 3.766 4.140 4.789 5.167 5.366 4966 4.214 MACROAREE VARIAZIONI ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 maggio 2021)– Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda parte del 2020 i valori immobiliari dihanno segnalato un ribasso dello 0,4% e chiude l’anno con una contrazione dell’1,9%. Negli ultimi 10 anni ildiha dato ottimi risultati performando decisamente meglio rispetto alle altre metropoli, infatti gli immobili hanno perso solo il 14,5% del loro valore. TREND2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -6,7% -3,1% +0,1% +2,0% +2,1% +1,9% +3,4% -1,9% Sulle compravendite il 2020 chiude con una contrazione del -15,2% e con volumi pari a 4.214 transazioni. TREND COMPRAVENDITECITTA’ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.342 3.766 4.140 4.789 5.167 5.366 4966 4.214 MACROAREE VARIAZIONI ...

