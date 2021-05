Mercato auto Italia | ad aprile altro crollo nonostante gli incentivi | -17%

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il paragone tra i dati delle immatricolazioni di2021 e quelle dello stesso periodo di un anno fa non ha ragione d’esistere: la pandemia allora appena scoppiata aveva costretto il paese a un regime di lockdown durissimo, che nei dati di vendita dellesi era tradotto in appena 4.295 unità. Mettere a confronto, però, i numeri di questocon quelli dell’ultimo anno di vera “normalità”, cioè del 2019, è comunque impietoso: -17,1% il calo che ildell’ha registrato lo scorso mese rispetto allo stesso periodo di due anni fa, mentre appena inferiore quello sul quadrimestre, -16,9%. Secondo il l’istituto di ricerca Promotor, che conduce studi specializzati sul settoremotive, in realtà il peggio dovrebbe ancora arrivare. Questo perché, seppur già ...

Read More Ambiente 'dispositivi ricarica ampio e smart' 3 Maggio 2021 "Un ampio, con una buona concorrenza, una evoluzione tecnologica continua ed un graduale abbassamento dei ... Le auto elettrificate (ibride, ibride plug-in ed elettriche pure continuano a volare e questo mese registra 11.504 unità vendute. raggiungendo la quota di mercato del 7,91%, nello specifico con 4.842 ...