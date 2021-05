Medico positivo a Covid tenta di imbarcarsi su volo per Milano: denunciato (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 maggio - Era positivo al Covid 19 , ciononostante tentava di imbarcarsi su un volo per Milano . E' per questo che gli uomini della Polizia di Frontiera Aerea dell'Aeroporto di Lamezia ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 3 maggio 2021), 3 maggio - Eraal19 , ciononostanteva disu unper. E' per questo che gli uomini della Polizia di Frontiera Aerea dell'Aeroporto di Lamezia ...

