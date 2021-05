Medico di Reggio Calabria positivo al Coronavirus tenta di imbarcarsi su volo Lamezia-Milano: bloccato dalla Polizia [DETTAGLI] (Di lunedì 3 maggio 2021) Coronavirus: Medico positivo tenta di imbarcarsi su un volo Ryanair, denunciato Un Medico di 45 anni originario della provincia di Reggio Calabria ma residente a Milano, è stato denunciato dalla Polizia di Frontiera Aerea dell’Aeroporto di Lamezia Terme per aver violato le norme sanitarie in materia di pandemia e per aver fornito false dichiarazioni alle pubbliche autorita’. L’uomo era risultato positivo al tampone molecolare a cui si era sottoposto a Reggio Calabria ma all’Unita’ di crisi, che lo aveva contattato per informarlo e raccomandargli di sottoporsi a quarantena obbligatoria, aveva dichiarato di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021)disu unRyanair, denunciato Undi 45 anni originario della provincia dima residente a, è stato denunciatodi Frontiera Aerea dell’Aeroporto diTerme per aver violato le norme sanitarie in materia di pandemia e per aver fornito false dichiarazioni alle pubbliche autorita’. L’uomo era risultatoal tampone molecolare a cui si era sottoposto ama all’Unita’ di crisi, che lo aveva contattato per informarlo e raccomandargli di sottoporsi a quarantena obbligatoria, aveva dichiarato di ...

