Mediaset-Vivendi, trovata l’intesa: i francesi fuori dal Biscione in cinque anni. Entrambe le società rinunciano alle cause pendenti (Di lunedì 3 maggio 2021) Pace fatta tra Mediaset e Vivendi. Dopo cinque anni di scontri, cause in tribunale e ostilità reciproche, le due società hanno annunciato di aver trovato un’intesa. I francesi, soci del gruppo televisivo italiano con quasi il 30% del capitale, hanno intenzione di cedere il 19,9% delle quote (detenute dalla fiduciaria Simon) entro 5 anni e si impegnano a non interferire nel progetto europeo del Biscione. Contestualmente Entrambe le società rinunciano a tutte le cause pendenti, compresa quella a Milano per il mancato acquisto di Premium. Vivendi, Fininvest e Mediaset “sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Pace fatta tra. Dopodi scontri,in tribunale e ostilità reciproche, le duehanno annunciato di aver trovato un’intesa. I, soci del gruppo televisivo italiano con quasi il 30% del capitale, hanno intenzione di cedere il 19,9% delle quote (detenute dalla fiduciaria Simon) entro 5e si impegnano a non interferire nel progetto europeo del. Contestualmentelea tutte le, compresa quella a Milano per il mancato acquisto di Premium., Fininvest e“sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo ...

