Mediaset, tre fallimenti alle spalle e tre vie d’uscita (Di lunedì 3 maggio 2021) Mediaset dopo la pace con Vivendi rilancia il sogno della tv europea La Repubblica – Affari&Finanza, pagina 4, Giovanni Pons. Cinque annidi intense battaglie legali sembra siano bastate alla famiglia Berlusconi e al nemico Vincent Bolloré per capire che è giunto il momento di deporre le armi e cercare una via d’uscita. L’accordo non è ancora stato firmato (questo giornale è stato chiuso la sera di venerdì 30 aprile), ma le discussioni sono avanzate e potrebbero concludersi a breve. Se ciò che è trapelato negli ultimi giorni fosse confermato dai fatti, vorrebbe dire che nell’arco di un paio di mesi la morsa dei francesi sul gruppo italiano potrebbe allentarsi, e anche di molto. Vivendi si starebbe impegnando, infatti, a vendere il 19,9% che possiede in azioni Mediaset, sul 28,8% complessivo, nell’arco di cinque ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 3 maggio 2021)dopo la pace con Vivendi rilancia il sogno della tv europea La Repubblica – Affari&Finanza, pagina 4, Giovanni Pons. Cinque annidi intense battaglie legali sembra siano bastate alla famiglia Berlusconi e al nemico Vincent Bolloré per capire che è giunto il momento di deporre le armi e cercare una via. L’accordo non è ancora stato firmato (questo giornale è stato chiuso la sera di venerdì 30 aprile), ma le discussioni sono avanzate e potrebbero concludersi a breve. Se ciò che è trapelato negli ultimi giorni fosse confermato dai fatti, vorrebbe dire che nell’arco di un paio di mesi la morsa dei francesi sul gruppo italiano potrebbentarsi, e anche di molto. Vivendi si starebbe impegnando, infatti, a vendere il 19,9% che possiede in azioni, sul 28,8% complessivo, nell’arco di cinque ...

UBrignone : RT @sportmediaset: Le notizie del giorno?? ??Inter campione d'Italia per la 19esima volta - AbracaBarna : @strange_days_82 @PButtafuoco Ma cosa è diventata Stasera Italia? Di Gregorio, Mughini tre volte a sera... possibil… - MagicoMagicoEmi : RT @sportmediaset: Le notizie del giorno?? ??Inter campione d'Italia per la 19esima volta - sportmediaset : Le notizie del giorno?? ??Inter campione d'Italia per la 19esima volta - Fprime86 : RT @sportmediaset: #UdineseJuventus: CR7 ribalta l'Udinese in extremis. Tre punti d'oro per la Champions. #SportMediaset -