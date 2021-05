Mea culpa Gollini: «Chiedo scusa a tutti» (Di lunedì 3 maggio 2021) Giorni di rimpianti in casa Atalanta dopo il pareggio con il Sassuolo: le parole di Gollini, colpevole del rosso diretto Tocca al portiere Pierluigi Gollini, sul suo profilo Instagram, scusarsi con i compagni e i tifosi per l’espulsione che ha lasciato in dieci l’Atalanta per quasi 70 minuti: «Mi spiace aver lasciato la squadra in dieci, Chiedo scusa a tutti. Purtroppo questi incidenti fanno parte del gioco». Dopo il pareggio sul campo del Sassuolo, la Dea ora non deve più commettere errori nella corsa Champions League ed era stato anche Marten De Roon a puntualizzare la necessità: «Da adesso per l’Atalanta è vietato sbagliare, perché le squadre alle nostre spalle corrono forti. Siamo tutti vicini, siamo alla pari con il Milan e la Juventus, per cui da adesso non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Giorni di rimpianti in casa Atalanta dopo il pareggio con il Sassuolo: le parole di, colpevole del rosso diretto Tocca al portiere Pierluigi, sul suo profilo Instagram,rsi con i compagni e i tifosi per l’espulsione che ha lasciato in dieci l’Atalanta per quasi 70 minuti: «Mi spiace aver lasciato la squadra in dieci,. Purtroppo questi incidenti fanno parte del gioco». Dopo il pareggio sul campo del Sassuolo, la Dea ora non deve più commettere errori nella corsa Champions League ed era stato anche Marten De Roon a puntualizzare la necessità: «Da adesso per l’Atalanta è vietato sbagliare, perché le squadre alle nostre spalle corrono forti. Siamovicini, siamo alla pari con il Milan e la Juventus, per cui da adesso non ...

