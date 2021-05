McDonald’s, 3.410 pasti donati tra Salerno e Potenza (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 3.410 i pasti che, grazie all’iniziativa “Sempre aperti a donare”, sono stati donati complessivamente tra le province di Salerno e Potenza. In particolare, a Salerno sono 1.810 i pasti distribuiti. Destinatarie dell’iniziativa sociale l’Associazione “L’Abbraccio” e l’Associazione “Filotea”, che si occupano di portare conforto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Ben 1.600, inoltre, i pasti donati a Potenza, alla Fondazione Madre Teresa di Calcutta. Un lavoro di squadra che ha visto direttamente coinvolti i team dei ristoranti di Salerno di Via Roma n. 69/73 e via Trento n. 132, oltre a quelli del ristorante di Potenza di Viale del Basento, che si sono occupati in prima persona della ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 3.410 iche, grazie all’iniziativa “Sempre aperti a donare”, sono staticomplessivamente tra le province di. In particolare, asono 1.810 idistribuiti. Destinatarie dell’iniziativa sociale l’Associazione “L’Abbraccio” e l’Associazione “Filotea”, che si occupano di portare conforto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Ben 1.600, inoltre, i, alla Fondazione Madre Teresa di Calcutta. Un lavoro di squadra che ha visto direttamente coinvolti i team dei ristoranti didi Via Roma n. 69/73 e via Trento n. 132, oltre a quelli del ristorante didi Viale del Basento, che si sono occupati in prima persona della ...

Napolitanteam : I McDonald's di Salerno e Potenza donano 3.410 pasti ai senzatetto - - cilentonotizie : McDonald’s, 3.410 i pasti donati tra le province di Salerno e Potenza - saporicondivisi : McDonald’s Salerno e Potenza in campo per la solidarietà – 3.410 pasti donati con il progetto “Sempre Aperti a Dona… - GazzettaSalerno : McDonald’s Salerno e Potenza in campo per la solidarietà – 3.410 pasti donati con il progetto “Sempre Aperti a Dona… - tvoggi : MCDONALD’S SALERNO DONA 3.410 PASTI CALDI CON IL PROGETTO “SEMPRE APERTI A DONARE” Sono 3.410 i pasti che, grazie a… -

Ultime Notizie dalla rete : McDonald’s 410 Belinelli, Ambrosini e Mazzanti in campo con McDonald’s per i bambini di Arquata del Tronto Il Sole 24 ORE