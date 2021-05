(Di lunedì 3 maggio 2021)negli store digitali e nei negozidi. Deserto è un vero viaggio nella mente delÈ uscito negozi di dischi e su tutte le piattaforme streamingdi debutto Deserto – per T-Recs Music – del cantautore e. Si tratta di un viaggio nella mente di uno dei produttori più attivi degli ultimi anni che, mettendo a nudo le sue esperienze e le sue sensazioni, realizza un disco che è il risultato di una profonda conoscenza e analisi di sé. I brani raccontano, infatti, riflessioni e idee che toccano temi profondi e difficili, come nel caso del singolo che accompagna l’uscita del, Faccio Come Mi Pare. Che è una sorta di ...

Lopinionista : Matteo Costanzo, pubblicato l’album d’esordio del cantante e produttore - tinyraindropss : comunque è stata una settimana BELLISSIMA, una decina di giorni stupendi e chi dice di no, mente. ha asfaltato Matt… - MontiFrancy82 : #MatteoCostanzo : “DESERTO” è il primo album del cantautore e producer - SMSNEWSOFFICIAL : #MatteoCostanzo : “DESERTO” è il primo album del cantautore e producer - SMSNEWSOFFICIAL : Matteo Costanzo: “DESERTO” è il primo album del cantautore e producer -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Costanzo

Ondamusicale

... davanti a Aquilante di Pierantonio Chiericato - Igli Salviato e Mira disassi - Giuliano Giliberto. Nella classi XTutti in ORC A successo per QQ7, il Farr 53 di Salvatore, in classe ...... la portacolori di Speranza per Caserta Rosi Di, il giovane candidato della civica Caserta ... Partito democratico Michele De Florio, Gianni Comunale,Donisi, Andrea Boccagna, Enzo ...Pubblicato negli store digitali e nei negozi l'album d'esordio di Matteo Costanzo. Deserto è un vero viaggio nella mente del produttore ...La compagna del direttore di Rai3 Franco Di Mare, autrice di un post in cui aveva definito Fedez una “nullità del mainstream”, torna sui social per fare chiarezza e aggiunge: “Condivido le parole di ...