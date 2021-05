Mastella | “I tifosi stiano vicini alla squadra | la serie A va preservata”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una visita istituzionale ma anche l’occasione per parlare di calcio e del momento che sta affrontando il Benevento di Inzaghi, scivolato in piena zona retrocessione. Il sindaco Clementeè intervenuto a margine dell’inaugurazione dell’orto didattico della scuola elementare di via Palermo esprimendo la sua preoccupazione: “Sono dispiaciuto per il risultato di Napoli-Cagliari, lo sono sia per il Napoli che per il Benevento. In questo momento bisogna stare vicinogiallorosso, la partita di domenica pomeriggio è decisiva, uno scontro diretto da non fallire”, ha detto il primo cittadino. “Spero che tutto andrà per il meglio ma a fine stagione andrà comunque dato atto al presidente Vigorito esocietà del fatto che abbiamo vissuto una stagione competitiva – ...