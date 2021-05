Massimo Ranieri | 70 anni tra musica | cinema | teatro e tv

(Di lunedì 3 maggio 2021) Definire un artista eclettico comein una sola categoria è praticamente impossibile o, comunque, limitante, visto il suo multiforme talento. Il «cantattore» napoletano, che oggi compie 70, si è distinto, nel corso della sua lunga e fortunata carriera, per la disinvoltura con la quale è passato dallaal, dale alla televisione. In tutti i campi in cui si è cimentato, i risultati sono stati i medesimi: grandi numeri e il gradimento sia da parte della critica che del pubblico. Un'attività intensissima, che non ha mai conosciuto battute d'arresto. «Il momento che stavo vivendo era splendido»- ha dichiarato un anno fa in un'intervista su Sette, il magazine del Corriere della Sera- «Il ritorno a Sanremo assieme a Tiziano Ferro, il nuovo disco, ...

Cantante, attore, conduttore televisivo, regista teatrale, showman, doppiatore e ballerino . Quanti artisti possono vantare un curriculum ricco e articolato come quello di? Il popolarissimo "cantattore", come ama definirsi, un talento caleidoscopico esercitato con la scrupolosa professionalità dei Maestri d'altri tempi, compie 70 anni . Dalle flessioni ...Negli studi milanesi di Mauro Pagani, riecheggia una voce: 'Tenimmoce accussì, anema e core. Nun ce lassammo cchiù, manco pe' n'ora...'. L'effetto è terribile. Eppure quella voce è di. No, non è diventato improvvisamente stonato. Solo si diverte a imitare Pasquale, l'unico tra i suoi sette fratelli e sorelle che non sa cantare. 'Vive in Olanda. Ogni volta che ci ...L'Udinese, ancora una volta, esce dal campo con grande rammarico, questa volta forse ancora più grande rispetto a tutte le altre volte, perchè ieri i ragazzi di Gotti ...L’anno scorso, parlando dei 70 anni che avrebbe compiuto oggi, Massimo Ranieri aveva espresso due desideri, due regali da farsi in occasione di un compleanno ...