Massimiliano Rosolino, dove vive oggi: la sua casa è davvero da sogno (Di lunedì 3 maggio 2021) Massimiliano Rosolino è un personaggio televisivo molto apprezzato dal pubblico. Scopriamo dove vive insieme alla sua compagna Natalia Titova. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Rosolino (@Massimiliano Rosolino official) L’ex campione Olimpico e campione di nuoto italiano è un personaggio amatissimo dal pubblico televisivo. Impegnato nel reality l’Isola dei Famosi di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 3 maggio 2021)è un personaggio televisivo molto apprezzato dal pubblico. Scopriamoinsieme alla sua compagna Natalia Titova. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) L’ex campione Olimpico e campione di nuoto italiano è un personaggio amatissimo dal pubblico televisivo. Impegnato nel reality l’Isola dei Famosi di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Frances12916048 : RT @oocisola: - Massimiliano Rosolino: “i sacchi Ilary non mi sono spiegato benissimo” - “vabbè siamo abituati” #isola - infoitcultura : L’Isola, Massimiliano Rosolino annuncia: “Gilles Rocca non è stato bene” - Giusepp92635258 : RT @Veronic55389256: Massimiliano Rosolino in 10 minuti non ti fa capire niente... Tommaso in 3 minuti ti riassume una settimana e capisci… - PaolaBZ71 : RT @Veronic55389256: Massimiliano Rosolino in 10 minuti non ti fa capire niente... Tommaso in 3 minuti ti riassume una settimana e capisci… - Veronic55389256 : Massimiliano Rosolino in 10 minuti non ti fa capire niente... Tommaso in 3 minuti ti riassume una settimana e capis… -