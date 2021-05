Maroon 5 | la band annuncia l’uscita di Jordi | il nuovo disco

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’11 giugno uscirà ilalbum dei5. In vista della pubblicazione di, laha organizzato un evento in streaming Lamultiplatino5 hatodelalbum studio. L’album già disponibile per il preorder e sarà disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi dall’11 giugno. Preorder al link https://virginitalia.lnk.to/: nelverrà incluso anche l’ultimo singolo e vincitore di Grammy Beautiful Mistakes, brano ottenuto dalla collaborazione con Megan Thee Stallion. L’evento in streaming Per celebrare la pubblicazione dellaterrà ...

