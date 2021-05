Maria Antonietta Tilloca, partecipò al GF1: che fine ha fatto oggi (Di lunedì 3 maggio 2021) Maria Antonietta Tilloca, ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello andata in onda nel 2000 la semplicità della concorrente conquistò i il pubblico allora. Maria Antonietta Tilloca, chi è l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello (Getty Images)L’ex gieffina è stata una delle concorrenti che hanno lasciato il segno durante il debutto dello reality su Canale 5, la sua vena artistica e la passione per la pittura diventò un vero e proprio lavoro. L’ex concorrente del Grande Fratello si è diplomata al Liceo Artistico per poi proseguire gli studi nell’Accademia di Belle Arti, quando partecipò alla prima edizione del reality, lavorava come baby sitter e cameriera. Nasce ad Alghero il 27 Maggio del 1973, da madre casalinga e padre ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 maggio 2021), ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello andata in onda nel 2000 la semplicità della concorrente conquistò i il pubblico allora., chi è l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello (Getty Images)L’ex gieffina è stata una delle concorrenti che hanno lasciato il segno durante il debutto dello reality su Canale 5, la sua vena artistica e la passione per la pittura diventò un vero e proprio lavoro. L’ex concorrente del Grande Fratello si è diplomata al Liceo Artistico per poi proseguire gli studi nell’Accademia di Belle Arti, quandoalla prima edizione del reality, lavorava come baby sitter e cameriera. Nasce ad Alghero il 27 Maggio del 1973, da madre casalinga e padre ...

