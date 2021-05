MARGOT SIKABONYI, MARIA DEL MEDICO IN FAMIGLIA: QUANDO IL SUCCESSO NON PORTA LA FELICITÀ (Di lunedì 3 maggio 2021) MARGOT SIKABONYI per il grande pubblico è MARIA Martini di “Un MEDICO in FAMIGLIA”, la serie cult di Rai1 andata in onda dal 1998 al 2016. Oggi MARGOT è una mamma felice e un’insegnante di yoga, si dedica al benessere delle persone e ha scritto il libro “Respira! Alla ricerca della calma nel caos”. Mercoledì è ospite di Bianca Guaccero a “Detto Fatto”. QUANDO nasce l’idea di questo libro? Il percorso che mi ha spinto a scriverlo è iniziato tanto tempo fa. A 15 anni mi ero ritrovata ad affrontare la morte di mio padre, in concomitanza con l’uscita della prima serie di Un MEDICO in FAMIGLIA. Ero giovanissima, stavo crescendo, questa serie di eventi mi aveva destabilizzata facendo nascere in me tante domande. E intanto sul set vedevo ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 3 maggio 2021)per il grande pubblico èMartini di “Unin”, la serie cult di Rai1 andata in onda dal 1998 al 2016. Oggiè una mamma felice e un’insegnante di yoga, si dedica al benessere delle persone e ha scritto il libro “Respira! Alla ricerca della calma nel caos”. Mercoledì è ospite di Bianca Guaccero a “Detto Fatto”.nasce l’idea di questo libro? Il percorso che mi ha spinto a scriverlo è iniziato tanto tempo fa. A 15 anni mi ero ritrovata ad affrontare la morte di mio padre, in concomitanza con l’uscita della prima serie di Unin. Ero giovanissima, stavo crescendo, questa serie di eventi mi aveva destabilizzata facendo nascere in me tante domande. E intanto sul set vedevo ...

