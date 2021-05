Mare e territorio: arriva a settembre il primo Porto Cesareo Film Festival (Di lunedì 3 maggio 2021) arriva dal 3 al 5 settembre 2021 il primo Porto Cesareo Film Festival, che nasce nell'ambito del bando nazionale Giovani per il Sociale, aggiudicato dall'associazione di volontariato Coordinamento ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 3 maggio 2021)dal 3 al 52021 il, che nasce nell'ambito del bando nazionale Giovani per il Sociale, aggiudicato dall'associazione di volontariato Coordinamento ...

Alfonso0070 : RT @CInvrea: La #Calabria è uno speciale mix di attrazioni, vanta un territorio variegato e costellato di borghi caratteristici, permette d… - fordeborah5 : RT @elencomelli: Strade di #plastica da Londra all'Italia, una pratica in chiave di #EconomiaCircolare sempre più diffusa per valorizzare u… - CInvrea : La #Calabria è uno speciale mix di attrazioni, vanta un territorio variegato e costellato di borghi caratteristici,… - gruppoiren : RT @elencomelli: Strade di #plastica da Londra all'Italia, una pratica in chiave di #EconomiaCircolare sempre più diffusa per valorizzare u… - LaGazzettaWeb : Mare e territorio: arriva a settembre il primo Porto Cesareo Film Festival -