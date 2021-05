Marco Vannini, le parole dei genitori dopo la condanna ai Ciontoli in Cassazione: “Giustizia è fatta” (Di lunedì 3 maggio 2021) Giustizia è stata fatta per Marco Vannini: è questo il sunto delle parole di Valerio e Marina, i genitori del giovane ucciso nella notte tra il 17 e 18 maggio 2015. dopo la sentenza definitiva della Cassazione, massimo grado di giudizio italiano, ora si può dire che ad ucciderlo è stato Antonio Ciontoli, condannato insieme a moglie e figli per la morte di Marco. Subito dopo la sentenza, sono arrivate le parole liberatorie della famiglia Vannini. Marco Vannini, i genitori dopo la condanna in Cassazione Un attesa lunga quasi 6 anni per la famiglia ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 maggio 2021)è stataper: è questo il sunto delledi Valerio e Marina, idel giovane ucciso nella notte tra il 17 e 18 maggio 2015.la sentenza definitiva della, massimo grado di giudizio italiano, ora si può dire che ad ucciderlo è stato Antonioto insieme a moglie e figli per la morte di. Subitola sentenza, sono arrivate leliberatorie della famiglia, ilainUn attesa lunga quasi 6 anni per la famiglia ...

