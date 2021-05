Marco Vannini, la Cassazione conferma le condanne per i Ciontoli: genitori in lacrime, urla di gioia dai parenti (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico, per l'omicidio di Marco Vannini, morto nella loro casa di ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono definitive lea 14 anni per Antonio, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico, per l'omicidio di, morto nella loro casa di ...

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - ale_dibattista : I genitori di Marco Vannini hanno combattuto come leoni per arrivare alla verità sulla morte del loro figlio. L'han… - matteosalvinimi : ??Il mio abbraccio di vicinanza alla famiglia #Vannini, soddisfazione perché oggi è stata fatta giustizia per Marco. - Syrenaegiziana : RT @Agenzia_Ansa: Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Ma… - DedeVincenzo : RT @ale_dibattista: I genitori di Marco Vannini hanno combattuto come leoni per arrivare alla verità sulla morte del loro figlio. L'hanno f… -