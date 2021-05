Marco Vannini, il verdetto della Cassazione: confermate le condanne ai Ciontoli (Di lunedì 3 maggio 2021) Arriva in questi momenti la notizia che la cronaca italiana stava aspettando con ansia fin dalle prime luci del giorno quando ha avuto inizio in Cassazione la discussione che ha portato in questo momento alla sentenza definitiva nei confronti di Antonio Ciontoli per la morte di Marco Vannini. Rigettati i ricorsi che erano stati avanzati dalle rispettive difese della famiglia Ciontoli: confermate tutte le condanne. Omicidio Marco Vannini: confermate le condanne per i Ciontoli La quinta Sezione Penale della Cassazione, come si apprende, dopo lunghe ore di discussione ha così deciso per la conferma di quella che era stata la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Arriva in questi momenti la notizia che la cronaca italiana stava aspettando con ansia fin dalle prime luci del giorno quando ha avuto inizio inla discussione che ha portato in questo momento alla sentenza definitiva nei confronti di Antonioper la morte di. Rigettati i ricorsi che erano stati avanzati dalle rispettive difesefamigliatutte le. Omicidioleper iLa quinta Sezione Penale, come si apprende, dopo lunghe ore di discussione ha così deciso per la conferma di quella che era stata la ...

HuffPostItalia : Omicidio Marco Vannini, la Cassazione conferma le condanne per i Ciontoli - fanpage : Omicidio #Vannini, Antonio Ciontoli condannato in via definitiva a 14 anni - TgrRai : #Vannini La Cassazione ha confermato le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli e a 9 anni e 4 mesi per la moglie M… - Marco_f7 : RT @Adnkronos: ++ Omicidio #Vannini Cassazione: condanne definitive per i #Ciontoli ++ - grazia_manu : RT @MASSolid1: Finalmente... povero ragazzo. -