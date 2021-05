Marco Vannini confermate le condanne per la famiglia Ciontoli (Di lunedì 3 maggio 2021) Marco Vannini: confermate le condanne dell’appello bis, la nuova sentenza della Cassazione.La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi dei membri della famiglia Ciontoli contro la sentenza d’appello bis. Quello di Antonio contro la condanna a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. La moglie e i figli contro quelle a 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio volontario. A sei anni dopo l’omicidio di Marco, nella casa della famiglia Ciontoli, si scrive la parola fine a questa storia. Marco aveva solo 20 anni ed è stato ucciso nella casa della sua fidanzata Martina. Antonio Ciontoli ha sempre detto che si è trattato di un incidente e che è stato lui a sparare per sbaglio. Omicidio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 maggio 2021)ledell’appello bis, la nuova sentenza della Cassazione.La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi dei membri dellacontro la sentenza d’appello bis. Quello di Antonio contro la condanna a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. La moglie e i figli contro quelle a 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio volontario. A sei anni dopo l’omicidio di, nella casa della, si scrive la parola fine a questa storia.aveva solo 20 anni ed è stato ucciso nella casa della sua fidanzata Martina. Antonioha sempre detto che si è trattato di un incidente e che è stato lui a sparare per sbaglio. Omicidio ...

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - fanpage : È attesa per oggi la sentenza della Cassazione bis sul caso dell'omicidio di Marco #Vannini. I 4 possibili scenari. - HuffPostItalia : Omicidio Marco Vannini, la Cassazione conferma le condanne per i Ciontoli - lullaby2007 : RT @Radio1Rai: ?? Omicidio Marco #Vannini. La Cassazione conferma le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la mog… - Radio1Rai : ?? Omicidio Marco #Vannini. La Cassazione conferma le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi p… -