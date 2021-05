Mara Venier e la madre morta di Alzheimer: “Fino al 2020 non sono riuscita a guardare le sue foto” (Di lunedì 3 maggio 2021) Mara Venier ricorda la madre scomparsa nel 2015, un dolore devastante che ha superato solo con enorme fatica. Lo racconta nel libro “Mamma, ti ricordi di me?” che ripercorre le fasi di una malattia infida, l’Alzheimer, che ha portato via i ricordi di mamma Elsa. “Buongiorno signora, come si chiama?”: comincia così, da una domanda posta alla figlia, il calvario di Mara e di sua madre. “La malattia che mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro”, racconta la conduttrice. in foto: Mara Venier con la madre ElsaMara Venier: “Con mia madre un rapporto simbiotico” Ma il libro non racconta solo il calvario ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021)ricorda lascomparsa nel 2015, un dolore devastante che ha superato solo con enorme fatica. Lo racconta nel libro “Mamma, ti ricordi di me?” che ripercorre le fasi di una malattia infida, l’, che ha portato via i ricordi di mamma Elsa. “Buongiorno signora, come si chiama?”: comincia così, da una domanda posta alla figlia, il calvario die di sua. “La malattia che mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro”, racconta la conduttrice. incon laElsa: “Con miaun rapporto simbiotico” Ma il libro non racconta solo il calvario ...

