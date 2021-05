Manfredi De Vita, esempio d’amore per la famiglia: domani lo ricorda l’Arcivescovo Accrocca (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Si terrà domani 4 maggio alle ore 19 presso la Basilica Cattedrale la S.Messa in suffragio di Manfredi De Vita, scomparso il 4 aprile scorso. La celebrazione sarà officiata dall’Arcivescovo di Benevento Felice Accrocca. Un giusto e degno commiato per una persona che ha speso la propria Vita per gli altri. Era così Manfredi, nato a San Giorgio la Molara, secondo di nove fratelli e scrupoloso e affidabile lavoratore presso l’istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Benevento quale tecnico di laboratorio. La sua storia è da libro cuore. Manfredi lavora da giovane a Pavia ma ha una irrinunciabile proposta di lavoro all’estero ma la rifiuta. Torna a Benevento nella sua citta? natale e incontra una bellissima ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Si terrà4 maggio alle ore 19 presso la Basilica Cattedrale la S.Messa in suffragio diDe, scomparso il 4 aprile scorso. La celebrazione sarà officiata daldi Benevento Felice. Un giusto e degno commiato per una persona che ha speso la propriaper gli altri. Era così, nato a San Giorgio la Molara, secondo di nove fratelli e scrupoloso e affidabile lavoratore presso l’istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Benevento quale tecnico di laboratorio. La sua storia è da libro cuore.lavora da giovane a Pavia ma ha una irrinunciabile proposta di lavoro all’estero ma la rifiuta. Torna a Benevento nella sua citta? natale e incontra una bellissima ...

