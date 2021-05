Manchester City PSG | i convocati di Pochettino | la decisione su Mbappé

(Di lunedì 3 maggio 2021) Mauricioha diramato la lista deiper-PSG,importante suMauricio, allenatore del PSG, ha reso nota la lista deiin vista della semifinale di ritorno di Champions League in casa del. C’era apprensione per le condizioni di Kylianche stringe i denti e parte con la squadra. PORTIERI: Keylor Navas, Randriamamy, Sergio Rico, Saidani. DIFENSORI: Bakker, Dagba, Diallo, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos. CENTROCAMPISTI: Draxler, Herrera, Paredes, Danilo Pereira, Rafinha, Verratti. ATTACCANTI: Di Maria, Icardi, Kean,, Neymar, Sarabia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

