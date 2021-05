Manchester City | Guardiola | «PSG straordinario Mbappé? Bello vederlo giocare»

(Di lunedì 3 maggio 2021) Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il PSG Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il PSG. Le sue dichiarazioni. PSG – «Il PSG è una squadra straordinaria, lo sanno tutti. Potrebbe ribaltare il risultato. Certo che guardo alle loro qualità, ma allo stesso tempo sono consapevole di quanto possiamo essere bravi noi. Domani dobbiamo scendere in campo con lo spirito dell’andata. Non è complicato». MBAPPÈ – «Non vedo l’ora diall’opera. Per il calcio, per la partita stessa mi auguro che giochi. All’andata lui e Neymar hanno giocato davvero bene, specie nel primo tempo. ...

Stagione molto positiva per l'attaccante del PSG in prestito dall'Everton, in lotta per il titolo in Ligue 1 e in semifinale di Champions contro il Manchester City. Non solo: l'attaccante azzurro ha... (Regno Unito) - Pep Guardiola non abbassa la guardia alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League che vede il suo Manchester City ospitare il Paris Saint-Germain. Si parte dal 2-1 ottenuto a Parigi dai Citizens, ma la sfida è ancora aperta, secondo il tecnico catalano: "Il Psg è una squadra straordinaria, lo... Alla vigilia del match tra Man City e PSG, Pep Guardiola presenta la sfida valida per l'accesso in finale di Champions in conferenza stampa.