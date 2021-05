Mainz 05-Hertha BSC lunedì 3 maggio | ore 18 | formazioni | quote | pronostici Padroni di casa al completo e in forma | incognita sugli ospiti

infobetting : Mainz 05-Hertha BSC (lunedì 3 maggio, ore 18): formazioni, quote, pronostici. - infobetting : Mainz 05-Hertha BSC (lunedì 3 maggio, ore 18): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Mainz Hertha

Bottadiculo

...45 Grenoble Foot 38 - Clermont Foot Francia > National 2020/2021 19:00 Red Star FC - US Quevilly - Rouen Germania > Bundesliga 2020/2021 18:0005 -Berlino Germania > 2. Bundesliga 2020/...Berlino 1 (ore 18) Gara valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 2 - 1 contro il Bayern Monaco e in classifica sono ...I pronostici di lunedì 3 maggio. Tempo di posticipi nei massimi campionati europei, si gioca un match anche nella nostra serie A.Dopo una settimana di respiro si rialza il sipario in Germania con un recupero relativo al 29° turno di Bundesliga, ...