Magistratura italiana – continuano gli scandali fra Giudici e pm (Di lunedì 3 maggio 2021) Continua la lunga serie inaudita di scandali al Consiglio superiore della Magistratura, dopo il Palamaragate, che coinvolgono il sistema giudiziario, con molti errori e un ricorrere di nomi e di situazioni che avrebbe fatto impazzire Dumas.Se il sistema non si autoriformerà, sarà la democrazia del Paese a crollare. Ma storia giudiziaria ha già conosciuto altre volte Leggi su periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) Continua la lunga serie inaudita dial Consiglio superiore della, dopo il Palamaragate, che coinvolgono il sistema giudiziario, con molti errori e un ricorrere di nomi e di situazioni che avrebbe fatto impazzire Dumas.Se il sistema non si autoriformerà, sarà la democrazia del Paese a crollare. Ma storia giudiziaria ha già conosciuto altre volte

robertosaviano : Quanto accaduto nel processo a Mimmo Lucano è imbarazzante. Ridicolo che il procuratore chieda di acquisire agli at… - occhialidaleso : @niegotiziana @buddyonwaves @InfoEdisave @PoliticaPerJedi Ancora no, ma coi tempi della magistratura arriverà il tr… - fanpage : Un nuovo caso scuote la magistratura italiana e il Csm. Proviamo a capire che cos’è, che ruolo ha Piero Amara e se… - listener52 : Ritengo proprio che quello da cui parla Sansonetti non sia un pulpito prestigioso in materia di diritto in generale… - MassimoRoncagli : @Giu_Fanelli @DavideDannato88 @cristianobosco @stoabestemmia Vero. il tema principale è a chi risponde la “loggia U… -