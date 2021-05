Mafia | figlio procuratore Scaglione | ‘a 50 da uccisione mio padre caso ancora irrisolto’

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – La riapertura delle indagini sull’omicidio del magistrato Pietro“sarebbe teoricamente possibile, ma si dovrebbe verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge”. In occasione del cinquantesimo anniversario della morte delcapo della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, interviene con l’Adnkronos il, Antonio, ordinario di diritto processuale penale all’università del capoluogo siciliano, che con coscienza giuridica ed anche amarezza afferma: “Mio, sulla base della sua esperienza professionale riteneva che, nei più gravi delitti, qualora non si acquisiscano prove e indizi rilevanti entro 48-72 ore dal fatto, o, comunque entro un periodo di tempo ragionevole, le possibilità di accertare fatti e responsabilità ...

(Adnkronos) - Quale è il messaggio che le nuove generazioni possono trarre dall'esperienza vissuta da suo padre? "La repressione della mafia deve essere svolta con impegno, rigore, intransigenza e con ...