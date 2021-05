Maddaloni | domenica tragica | noto barbiere muore dopo un malore

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Dramma nella giornata di ieri a. Undi 56 anni, Angelo Guerniero, è morto a seguito di unmentre si trovava in casa, nel suo appartamento in via della Pescara, una traversa di via Ponte Carolino., addio ad Angelo:di 56 anni Secondo quanto riporta EdizioneCaserta, Angelo era nella sua L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.