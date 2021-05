Lutto nel mondo del giornalismo | addio alla celebre cronista

repubblica : ?? Lutto nello sport: morto Filippo Mondelli, mondiale di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. A giugno avreb… - SkyTG24 : Lo sport italiano in lutto: è morto #FilippoMondelli, campione del mondo di #canottaggio nel 2018, aveva 26 anni… - LibriAmati : RT @PCattoretti: 'Quando i lillà fiorivano, l’ultima volta, nel prato davanti alla casa, E il grande astro nel cielo d’occidente calava pre… - lucy_esposito : RT @PCattoretti: 'Quando i lillà fiorivano, l’ultima volta, nel prato davanti alla casa, E il grande astro nel cielo d’occidente calava pre… - CasaLettori : RT @PCattoretti: 'Quando i lillà fiorivano, l’ultima volta, nel prato davanti alla casa, E il grande astro nel cielo d’occidente calava pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

mondo del commercio savonese. All'età di 80 anni è morto per un attacco cardiaco Antonio Montaldo, gioielliere che per una quarantina d'anni aveva gestito il negozio di via Boselli a Savona.... che assume in sé tutti i dialoghi che Faust recita a sé stessolungo volo di una vita, compie ... In collaborazione con: Associazione Segnali di Vita_Il Rumore del, Associazione Ars Canto G. .... Il 69enne aveva guidato la sede senigalliese lungo l’Arceviese fino al 2008, anno in cui era andato in pensione lasciando il testimone a Mauro Bedini, attuale capo distaccamento. L’uomo si è spento ...Il Covid strappa una mamma ai suoi tre figli: non ce l'ha fatta Patrizia Martignano, 48enne di Matino, nel Salento, morta la scorsa notte per le conseguenze dell'infezione da ...