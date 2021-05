Lungomare di Salerno | bonifica dopo l’assalto | rifiuti rimossi

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel weekend, la. Sono apparsi completamente ripuliti questa mattina ildie la spiaggia di Santa Teresa, letteralmente presi d’assalto ieri, per tutta la giornata, complice una bella giornata di sole, da fiumi di persone che si sono riversate sulla passeggiata e la spiaggia più amate dai salernitani, causando un po’ di problemi di pulizia. I cestini raccoglicarte si sono riempiti in un attimo e un po’ ovunque sono stati abbandonati. Tralasciando le polemiche per gli assembramenti e le mascherine non sempre indossate, sul web sono, circolate anche diverse foto che ritraevanoabbandonati, per lo più bottiglie in vetro e cestini stracolmi. Ma la situazione è stata riportata alla ...

Cafoni scatenati suldi: uno spettacolo indecente quello che, ancora una volta, si è presentato all'alba di oggi, dopo la prima domenica in 'zona gialla'. Ancora una volta la mancanza di civiltà di molti ...Un po' dappertutto, sulcome nei parchi, al centro come in periferia, durante tutta la giornata c'è stato un grande movimento di pedoni e di auto. La circolazione veicolare è tornata quasi ...Dopo l’assalto del weekend, la bonifica. Sono apparsi completamente ripuliti questa mattina il Lungomare di Salerno e la spiaggia di Santa Teresa, letteralmente presi d’assalto ieri, per tutta la ...Stampa“È stato un fine settimana dove una buona parte della cittadinanza è uscita per una passeggiata con la propria famiglia, per godersi di una splendida giornata di sole, per sedersi di nuovo e con ...