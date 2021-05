«Luna Park»: la nuova serie italiana di Netflix riparte dalla Dolce Vita (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo Suburra, Baby, Summertime, Luna Nera e Zero, Netflix continua a puntare sulle produzioni originali e decide di farlo tornando alla Roma sfavillante degli anni Sessanta. Lo farà in Luna Park, la nuova serie scritta da Isabella Aguilar, già dietro al successo di Baby, e diretta da Leonardo D’Agostini e Anna Negri che parlerà dell’amicizia tra una giovane giostraia e una ragazza della Roma bene, in una commistione di segreti e amori del tutto inaspettati. Prodotta insieme a Fandango e annunciata entro la fine del 2021, Luna Park, che sarà composta da 6 episodi, si pone il delicato obiettivo di abbracciare più generazioni e di offrire un meraviglioso viaggio nel tempo in una città al suo massimo splendore. https://www.youtube.com/watch?v=e2riMQJx3WU Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo Suburra, Baby, Summertime, Luna Nera e Zero, Netflix continua a puntare sulle produzioni originali e decide di farlo tornando alla Roma sfavillante degli anni Sessanta. Lo farà in Luna Park, la nuova serie scritta da Isabella Aguilar, già dietro al successo di Baby, e diretta da Leonardo D’Agostini e Anna Negri che parlerà dell’amicizia tra una giovane giostraia e una ragazza della Roma bene, in una commistione di segreti e amori del tutto inaspettati. Prodotta insieme a Fandango e annunciata entro la fine del 2021, Luna Park, che sarà composta da 6 episodi, si pone il delicato obiettivo di abbracciare più generazioni e di offrire un meraviglioso viaggio nel tempo in una città al suo massimo splendore. https://www.youtube.com/watch?v=e2riMQJx3WU

