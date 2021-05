Lukaku | “Il nostro Dio ha incoronato il Re! Ora inchinatevi!”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Con un post sui social, Romelutorna sulla vittoria dello scudetto dell’Inter, con una frase celebrativa importante, magari andando a punzecchiare anche Ibrahimovic, visto che tra i due, nei vari derby, c’erano stati dei post social sul Re di Milano e sul Dio.poco fa su Instagram ha scritto: “IlDio hail Re! OraKink of Milan”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu(@romelu) Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

