Lukaku, che frecciata a Ibra: 'Inchinatevi al re di Milano!' (Di lunedì 3 maggio 2021) L'Inter si è laureata campione d'Italia per la diciannovesima volta e la pazza festa si sposta sui social . Tantissimi i messaggi di gioia arrivati nelle ultime 24 ore da parte sia della dirigenza che ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021) L'Inter si è laureata campione d'Italia per la diciannovesima volta e la pazza festa si sposta sui social . Tantissimi i messaggi di gioia arrivati nelle ultime 24 ore da parte sia della dirigenza che ...

ZZiliani : Sono 19, tutti sul campo e come per altri club ne mancano diversi causa verme. Il merito di #Conte (oltre ad aver p… - OptaPaolo : 9 - L’Inter è la squadra di questa Serie A che conta più giocatori con almeno 3 gol segnati (ben 9): Lukaku, Lautar… - lorenzogizz : RT @statutos__: lukaku a 27 anni vince il primo trofeo rilevante in carriera da MVP assoluto e il primo post è un tweet contro ibrahimovic,… - Shellshoker7 : RT @statutos__: lukaku a 27 anni vince il primo trofeo rilevante in carriera da MVP assoluto e il primo post è un tweet contro ibrahimovic,… - manuwes123 : RT @raffaelecaru: #Lukaku che annienta Ibra. Non si finisce di godere qui. #IMScudetto #FCIM -