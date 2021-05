L'omicidio Vannini torna sul tavolo della Cassazione, oggi la sentenza (Di lunedì 3 maggio 2021) È di nuovo il giorno della sentenza della Cassazione che potrebbe scrivere la parola ‘fine’ al processo sulla drammatica morte di Marco Vannini, il ventenne che, nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015, venne ucciso con un colpo di pistola nella casa di Ladispoli, sul litorale romano, dove viveva la sua fidanzata, Martina Ciontoli, con la sua famiglia. È la seconda volta che i giudici della Cassazione affrontano questo caso: nel febbraio 2020 annullarono la prima sentenza d’appello a carico della famiglia Ciontoli, sostenendo che quello di Marco Vannini non poteva, in base a quanto emerso dal processo, essere ritenuto un omicidio colposo. Tutto ruota intorno a quel colpo sparato dalla pistola di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) È di nuovo il giornoche potrebbe scrivere la parola ‘fine’ al processo sulla drammatica morte di Marco, il ventenne che, nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015, venne ucciso con un colpo di pistola nella casa di Ladispoli, sul litorale romano, dove viveva la sua fidanzata, Martina Ciontoli, con la sua famiglia. È la seconda volta che i giudiciaffrontano questo caso: nel febbraio 2020 annullarono la primad’appello a caricofamiglia Ciontoli, sostenendo che quello di Marconon poteva, in base a quanto emerso dal processo, essere ritenuto uncolposo. Tutto ruota intorno a quel colpo sparato dalla pistola di ...

SkyTG24 : Omicidio Vannini, domani sentenza della Cassazione sulla famiglia Ciontoli - fanpage : È attesa per oggi la sentenza della Cassazione bis sul caso dell'omicidio di Marco #Vannini. I 4 possibili scenari. - Corriere : Omicidio Vannini: attesa per la sentenza della Cassazione sulla famiglia Ciontoli - RassegnaZampa : #MarcoVannini, attesa per la sentenza della Cassazione su #Ciontoli e famiglia - maximone816 : RT @fanpage: È attesa per oggi la sentenza della Cassazione bis sul caso dell'omicidio di Marco #Vannini. I 4 possibili scenari. https://t.… -