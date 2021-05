Lombardia, il Consiglio di Stato annulla la nomina del Difensore regionale votato dal centrodestra: “Ha la terza media, non basta” (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel suo curriculum aveva scritto di avere la “licenzia media”, anziché “licenza”. Quanto alla mancanza di esperienza nel campo del diritto, aveva assicurato che ci avrebbero pensato i suoi collaboratori a dargli una mano. Ma ora è proprio l’assenza di un titolo di studio adeguato a costare a Carlo Lio la poltrona di Difensore regionale della Lombardia, autorità indipendente incaricata di tutelare i diritti dei cittadini di fronte a irregolarità o ingiustizie della Regione o altre amministrazioni pubbliche. Il Consiglio di Stato ha infatti deciso che per un ruolo del genere la terza media non basta e che la nomina di Lio deve essere annullata: la scelta del Difensore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel suo curriculum aveva scritto di avere la “licenzia”, anziché “licenza”. Quanto alla mancanza di esperienza nel campo del diritto, aveva assicurato che ci avrebbero pensato i suoi collaboratori a dargli una mano. Ma ora è proprio l’assenza di un titolo di studio adeguato a costare a Carlo Lio la poltrona didella, autorità indipendente incaricata di tutelare i diritti dei cittadini di fronte a irregolarità o ingiustizie della Regione o altre amministrazioni pubbliche. Ildiha infatti deciso che per un ruolo del genere lanone che ladi Lio deve essereta: la scelta del...

gigi_gno : Lombardia, il Consiglio di Stato annulla la nomina del Difensore regionale votato dal centrodestra: “Ha la terza me… - rep_milano : Carlo Lio decade da Difensore Civico della Lombardia, Consiglio di Stato: 'Titolo di studio inadeguato'… - EmilianoVerga : RT @ConsLomb: #SaveTheDate giovedì #6maggio in diretta streaming confronto tra professori universitari e consiglieri regionali su sistemi s… - maslarussa : RT @ConsLomb: #SaveTheDate giovedì #6maggio in diretta streaming confronto tra professori universitari e consiglieri regionali su sistemi s… - ConsLomb : #SaveTheDate giovedì #6maggio in diretta streaming confronto tra professori universitari e consiglieri regionali su… -