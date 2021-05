Lombardia. Altri 46 nuovi treni in consegna entro il 2025 (Di lunedì 3 maggio 2021) La Regione Lombardia acquisterà Altri 46 treni nuovi stanziando 351 milioni di euro. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Questo investimento si aggiunge al programma di rinnovamento della flotta già in corso, che sta prevedendo la progressiva entrata in servizio di 176 treni nuovi. Ad oggi ne sono già in servizio 21 (10 Donizetti e 11 Caravaggio). “I 46 nuovi treni saranno consegnati entro il 2025 – spiega il presidente Attilio Fontana – in tempo dunque per le Olimpiadi 2026. Lombardia gialla L’obiettivo è efficientare il trasporto ferroviario sulle tratte interessate ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 3 maggio 2021) La Regioneacquisterà46stanziando 351 milioni di euro. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Questo investimento si aggiunge al programma di rinnovamento della flotta già in corso, che sta prevedendo la progressiva entrata in servizio di 176. Ad oggi ne sono già in servizio 21 (10 Donizetti e 11 Caravaggio). “I 46sarannotiil– spiega il presidente Attilio Fontana – in tempo dunque per le Olimpiadi 2026.gialla L’obiettivo è efficientare il trasporto ferroviario sulle tratte interessate ...

