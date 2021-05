Loggia Ungheria | Bonini | ' Davigo era inflessibile nell' applicazione della legge A che titolo ora si muove?'

(Di lunedì 3 maggio 2021) 'La magistratura italiana ha perso molti anni, non ha mai trovato il tempo per mettere mani a ciò che non funziona più' ha detto l'inviato di Repubblica a ...

ilriformista : #loggiaUngheria, l’ennesimo sintomo dei mali che affliggono la #giustizia e le istituzioni che dovrebbero presidiar… - ilriformista : Il nuovo terremoto sulla magistratura. Palamara rilancia: 'Sul mio caso mistificazione dei fatti' #Palamara #csm… - ilriformista : #loggiaUngheria, un colpevole che la farà franca? Chi c’è dietro lo scandalo che scuote la #magistratura - marianna_eg : RT @PieroSansonetti: Che bella sorpresa, chi si rivede: i corvi. Non le bestie vere, ma la figura retorica, il bestiario datato @ilriformis… - chiarapellegri9 : RT @ilPortaborse_: Quanto tempo resteranno segreti i nomi della loggia Ungheria? Si accettano scommesse. -

Ultime Notizie dalla rete : Loggia Ungheria

'La magistratura italiana ha perso molti anni, non ha mai trovato il tempo per mettere mani a ciò che non funziona più' ha detto l'inviato di Repubblica a ...Piero Amara, Giuseppe Calafiore, Alessandro Ferraro. Lapassa anche da qui, da tre dei nomi di punta del cosiddetto Sistema Siracusa. C'è un sottile " ma neanche tanto " filo rosso che collega il Sistema Siracusa alla, lo ...Con il passare dei giorni si delineano i tempi e le azioni del caso dei verbali dell’avvocato Piero Amara, ex legale esterno dell’Eni, al centro di una complicata rete composta da depistaggi, ricatti ...Occhi puntati su porto, interporto, bacini e nuovo ospedale. E sulla raffineria Eni: ecologia e lavoro vadano insieme. «Serve una politica creativa che cerchi soluzioni nuove» ...