Lo strano caso di Germano Mosconi (Di lunedì 3 maggio 2021) Germano Mosconi (San Bonifacio, 11 novembre 1932 – Verona, 1º marzo 2012) è stato un giornalista e conduttore televisivo italiano. Già direttore del quotidiano Nuovo Veronese, divenne in seguito caporedattore e conduttore del telegiornale dell’emittente televisiva Telenuovo. Volto noto nelle regioni di Nord-Est negli anni ’80 e ’90, Mosconi divenne conosciuto a livello nazionale nel 2005 per ragioni ben distinte rispetto a quelle professionali. Infatti, individui ignoti pubblicarono in rete vari fuori-onda estratti da vecchie registrazioni dei programmi d’informazione di Telenuovo, in cui si mostravano le irate reazioni di Mosconi a vari disturbi che causavano il fermo delle riprese: l’entrata improvvisa di persone nello studio, rumori, l’uso di fogli dattiloscritti illeggibili o male assemblati e semplici ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021)(San Bonifacio, 11 novembre 1932 – Verona, 1º marzo 2012) è stato un giornalista e conduttore televisivo italiano. Già direttore del quotidiano Nuovo Veronese, divenne in seguito caporedattore e conduttore del telegiornale dell’emittente televisiva Telenuovo. Volto noto nelle regioni di Nord-Est negli anni ’80 e ’90,divenne conosciuto a livello nazionale nel 2005 per ragioni ben distinte rispetto a quelle professionali. Infatti, individui ignoti pubblicarono in rete vari fuori-onda estratti da vecchie registrazioni dei programmi d’informazione di Telenuovo, in cui si mostravano le irate reazioni dia vari disturbi che causavano il fermo delle riprese: l’entrata improvvisa di persone nello studio, rumori, l’uso di fogli dattiloscritti illeggibili o male assemblati e semplici ...

andrysantangelo : Comunque le parole di Hakimi che hanno di strano? Non ha detto di voler tornare al Real, ha solo detto che gli sare… - MARTEDEGANIP : Vaccinati ma muoiono di Covid: uno strano caso per sei pazienti - DurandEdy : RT @1fr4ncesca: caso strano quando venite trattati come voi trattate gli altri ci rimanete male - Radfem_Italia : RT @marinaterragni: Caso Fedez: Pd chiede dimissioni dei vertici Rai. Strano che non si capisca che per questa strada fra due anni avremo D… - Smeraldina70 : @zdizoro mandami un tuo indirizzo ti regalo: Lo strano caso del buon Samaritano.@dDinoPirri spiega il Vangelo e des… -